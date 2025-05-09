Ukrayna Euro’ya Geçiş Yapmayı Planlıyor

UKRAYNA’DAN EUROYA GEÇİŞ HAMLESİ

Ukrayna, para birimi Grivna’yı Amerikan doları yerine euroya endekslemeyi planlıyor. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pışnıy, bu konu ile ilgili Reuters’a yaptığı açıklamada, euroya geçiş için gerekli olan teknik çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

EĞİLİM EUROYA DOĞRU

Pışnıy, bu kararın Avrupa Birliği (AB) üyelik hedefi, küresel ticaret zorlukları ve piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Bu sürecin karmaşık ve uzun bir hazırlık gerektirdiğine dikkat çeken Pışnıy, AB’nin Ukrayna’nın savunmasına sağladığı desteğin de bu kararın arkasında etkili olduğunu belirtti.

ÜYELİK MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR

Ukrayna, şu an Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın reform sürecini sürdürebilmesi durumunda 2030 yılına kadar birliğe tam üye olabileceğini vurguladı.

Ayrıca, ABD ile Ukrayna arasında 1 Mayıs’ta ‘ekonomik ortaklık’ anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsıyor ve ABD’nin bugüne kadarki askeri ve mali desteği karşılığında Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişimini sağlaması açısından önem taşıyor. Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Societe Generale’in stratejistlerinden Phoenix Kalen, Ukrayna’nın bu adımı ile değişen jeopolitik dengelere uyum sağladığını dile getirdi.

STRATEJİK BİR ADIM

Kalen, “Ukrayna’nın kaderi artık Avrupa’ya bağlı. Bu bağlamda euroya geçiş mantıklı ve stratejik bir hamle.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Benzer bir adımı Moldova da atarak, bu yıl başında Moldova Leyi’nin referans para birimini dolardan euroya çevirmişti.