Ukrayna Euroya Geçiş Hazırlığında

Ukrayna, Grivna para birimini Amerikan doları yerine euroya endekslemeyi düşünüyor. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pışnıy, Reuters’le yaptığı röportajda, euroya geçiş için teknik hazırlıkların başlatıldığını duyurdu.

Küresel Ticaretle İlişki

Pışnıy, bu kararın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik hedefi, küresel ticaret zorlukları ve piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Sürecin karmaşık ve uzun bir hazırlık gerektirdiğine dikkat çeken Pışnıy, özellikle AB’nin Ukrayna’nın savunmasına sağladığı desteğin bu kararın arka planında etkili olduğunu ifade ediyor.

Müzakere Süreci

Ukrayna, şu an Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerini yürütüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın reform sürecini kararlılıkla sürdürmesi durumunda 2030’a kadar birliğe tam üye olabileceğini söylemişti.

Yeni Ekonomik Anlaşmalar

Diğer taraftan, ABD ile Ukrayna arasında 1 Mayıs’ta ‘ekonomik ortaklık’ anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsıyor. Aynı zamanda, ABD’nin bugüne kadarki askeri ve mali yardımları karşısında Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişimini mümkün kılıyor. Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Societe Generale stratejistlerinden Phoenix Kalen, Ukrayna’nın bu adımla değişen jeopolitik dengelere uyum sağladığını vurguluyor. Kalen, “Ukrayna’nın kaderi artık Avrupa’ya bağlı. Bu bağlamda euroya geçiş mantıklı ve stratejik bir hamle.” değerlendirmesini yapıyor. Moldova da benzer bir adım atmış, bu yıl başında Moldova Leyi’nin referans para birimi dolardan euroya çevrilmişti.