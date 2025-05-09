Ukrayna Euroya Geçiş İçin Hazırlanıyor

Ukrayna, Grivna para birimini Amerikan doları yerine euroya endekslemeyi düşünüyor. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pışnıy, Reuters’a verdiği röportajda euroya geçiş için teknik çalışmaların başladığını duyurdu.

EUROYA GEÇİŞİN NEDENLERİ

Pışnıy, bu kararın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik hedefi, küresel ticaret zorlukları ve piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Sürecin karmaşık ve uzun bir hazırlık gerektirdiğini vurgulayan Pışnıy, özellikle AB’nin Ukrayna’nın savunmasına sağladığı desteğin bu kararın arka planında etkili olduğunu aktarıyor.

MÜZAKERE SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Ukrayna, AB ile tam üyelik müzakerelerine halen devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın reform sürecini kararlılıkla sürdürmesi halinde 2030’a kadar birliğe tam üye olabileceğini ifade etmişti.

Diğer yandan, ABD ile Ukrayna arasında 1 Mayıs’ta ‘ekonomik ortaklık’ anlaşması imzalandı. Anlaşma, nadir toprak elementleri kullanımını kapsıyor ve ABD’nin bugüne kadarki askeri ve mali desteği karşılığında Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişimini mümkün kılıyor. Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Societe Generale’in stratejistlerinden Phoenix Kalen, Ukrayna’nın bu adımla değişen jeopolitik dengelere uyum sağladığını belirtiyor. Kalen, “Ukrayna’nın kaderi artık Avrupa’ya bağlı. Bu bağlamda euroya geçiş mantıklı ve stratejik bir hamle.” değerlendirmesinde bulunuyor. Moldova da benzer bir adımı atarak, bu yıl başında Moldova Leyi’nin referans para birimini dolardan euroya çevirmişti.