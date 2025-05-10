Ukrayna Euroya Geçiş Yapmayı Planlıyor

Ukrayna, para birimi Grivna’yı Amerikan doları yerine euroya endekslemeyi planlıyor. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pışnıy, Reuters’a yaptığı açıklamada euroya geçiş için teknik çalışmaların başlandığını duyurdu.

KÜRESEL PİYASAYLA İLİŞKİSİ

Pışnıy, bu kararın Avrupa Birliği üyelik hedefi, küresel ticaret zorlukları ve piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Sürecin karmaşık ve uzun bir hazırlık gerektirdiğini belirten Pışnıy, özellikle AB’nin Ukrayna’nın savunmasına sağladığı desteğin bu kararın arka planında etkili olduğunu söyledi.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Ukrayna, şu anda AB ile tam üyelik müzakerelerini sürdürüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın reform sürecini kararlılıkla sürdürmesi halinde 2030’a kadar birliğe tam üye olabileceğini belirtmişti.

Diğer yandan, ABD ile Ukrayna arasında 1 Mayıs’ta ‘ekonomik ortaklık’ anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, nadir toprak elementlerinin kullanımını kapsarken, ABD’nin bugüne kadarki askeri ve mali desteği karşılığında Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişimini mümkün kılıyor. Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Societe Generale’in stratejistlerinden Phoenix Kalen, Ukrayna’nın bu adımla değişen jeopolitik dengelere uyum sağladığını belirtti. Kalen, “Ukrayna’nın kaderi artık Avrupa’ya bağlı. Bu bağlamda euroya geçiş mantıklı ve stratejik bir hamle.” değerlendirmesinde bulundu. Moldova da benzer bir adım atarak bu yıl başında Moldova Leyi’nin referans para birimi dolardan euroya çevrilmişti.