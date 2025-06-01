Ukrayna Heyeti İstanbul’da Yarın Olacak

BARIŞ MASASI YENİDEN İSTANBUL’DA KURULUYOR

Barış masası bir kez daha İstanbul’da kurulacak. Türkiye, barış için diplomasinin merkezi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da, Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda esir takası anlaşması ortaya çıkarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Moskova’daki Putin görüşmesinde İstanbul’u bir kez daha gündeme getirdiği kaydedildi. Bunun ardından Kremlin’den yapılan açıklamada, 2 Haziran’da görüşmeler için heyetin İstanbul’da olacağı belirtildi.

UKRAYNA’DAN KREMLİN’E CEVAP

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna heyetini İstanbul’daki barış görüşmelerine katılmak üzere görevlendirdiğini açıkladı. Zelensky, “Ukrayna heyeti Rusya ile görüşmeler için yarın İstanbul’da olacak” dedi.

RUS HEYETİ İSTANBUL’A GELİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu hafta yaptığı açıklamada, Rus heyetin pazartesi günü İstanbul’da olacağını duyurdu. Peskov, Ukrayna ile ilgili üst düzey görüşmeler için heyetler arası görüşmelerden sonuç alınması gerektiğini belirterek, “Rus müzakere heyeti, İstanbul’a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar.” şeklinde konuştu.

BAKAN FİDAN: GÖRÜŞMELERİN TAÇLANDIRILMASI MÜMKÜN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya yaptığı ziyarette, “Sayın Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelensky’nin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.