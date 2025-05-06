Ukrayna, Moskova’ya Drone Saldırısı Yapıldı

MOSKOVA’DA PANIĞA NEDEN OLAN SALDIRI

Kiev yönetiminin Moskova’ya yönelik tabi saldırısı paniğe yol açıyor. Rus Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Moskova’da sivil uçuşlar dahil bütün havayolu ulaşımı bir süreliğine durduruluyor.

19 DRONUN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ AÇIKLANDI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, farklı yönlerden gelen 19 Ukrayna dronunun düşürüldüğünü bildirdi. Başkentteki düşürülen dronlardan birinin enkazı bir apartmana isabet ediyor, ancak can kaybı yaşanmıyor. Ukrayna, bu saldırıdan önce Kursk bölgesine de dronlarla saldırıyor. Bu bölgede enerji altyapıları hedef alınıyor ve büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geliyor.