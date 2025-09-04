Ukrayna, NATO Alanında Silah Fabrikası Açıyor

DANİMARKA’DA YENİ BİR UKRAYNA SİLAH FABRİKASI AÇILACAK

Danimarka’nın Savunma Bakanı Troels Lud Poulsen, ülkede yeni bir Ukrayna silah fabrikasının kurulacağını duyurdu. Bu durum, Kiev ile müttefikleri arasında silahlanma konusunda yeni bir işbirliği alanının başlangıcını işaret ediyor. Poulsen, Ukrayna şirketi Fire Point’in Danimarka’nın hava üssünün de yer aldığı güneydeki Vojens kentinde bir fabrika açacağını belirtti. Ayrıca, bu üs F-16 savaş uçakları filosunu da barındırıyor. Poulsen, bu girişimi “Ukrayna’nın güvenlik mücadelesine yardım eli” olarak tanımladı ve bu durumun bir Ukrayna savunma şirketinin bir NATO ülkesinde faaliyet göstermeye başlamasındaki ilk örnek olduğunu ifade etti. Fire Point, savaş uçağı drone’ları ve seyir füzeleri üretiyor; bunlar arasında 1.150 kg savaş başlığına sahip Flamingo FP-5 füzesi de yer alıyor. Fabrika, esas olarak füze yakıtı üretiminde yoğunlaşacak ve aralık ayına kadar açılması planlanıyor.

KREMLİN’DEN BEKLENEN TEPKİLER

Poulsen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin katıldığı Kuzey ve Baltık ülkeleri liderleri toplantısında bu işbirliğini açıkladı. Kremlin’in bu duruma “sabotaj ve casusluk” ile yanıt verebileceğini kabul eden Poulsen, “tehdidin elbette arttığını” dile getirdi. Ukrayna, Rusya ile süren savaş sırasında savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz ayında Kiev, altı ay içinde ekipman ihtiyacının yüzde 50’sini karşılama hedefiyle yerli silah üretimini artırma planını duyurmuştu.