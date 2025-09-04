Ukrayna, NATO Toprağında Silah Fabrikası Açıyor

YENİ UKRAYNA SİLAH FABRİKASI AÇILIYOR

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lud Poulsen, İngiltere’de yeni bir Ukrayna silah fabrikasının açılacağını açıkladı. Bu gelişme, Kiev ile müttefikleri için silahlanma alanında yeni bir işbirliği sürecinin başlayacağını gösteriyor. Poulsen, Ukrayna merkezli Fire Point şirketinin, Danimarka’nın güneyindeki Vojens kentinde bir fabrika kuracağını belirtti. Vojens aynı zamanda F-16 savaş uçakları filosunu da barındıran bir hava üssüne ev sahipliği yapıyor. Bu girişim, Poulsen’in “Ukrayna’nın güvenlik mücadelesine yardım eli” olarak tanımladığı bir durumu ifade ediyor ve bir Ukrayna savunma şirketinin faaliyetlerinin bir NATO ülkesine taşındığı ilk örnek olma niteliğini taşıyor.

FÜZE YAKITI ÜRETİLECEK

Fire Point, savaş uçağı drone’ları ve seyir füzeleri üretiyor ve bu ürünleri arasında 1.150 kg savaş başlığı olan Flamingo FP-5 füzesi de yer alıyor. Danimarka’daki yeni tesis esas olarak füze yakıtı üretimine odaklanacak. Fabrikanın aralık ayı içerisinde açılması bekleniyor. Poulsen, bu işbirliğini Kuzey ve Baltık ülkeleri liderleri toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin katılımıyla duyurdu.

KREMLİN TEHDİTLERLE CEVAP VEREBİLİR

Poulsen, Kremlin’in “sabotaj ve casusluk” ile karşılık verme olasılığını kabul ederek, bu durumun “tehdidin elbette arttığını” gösterdiğini belirtti. Ukrayna, Rusya ile olan çatışma sürecindeyken, artan savunma ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcıyor. Temmuz ayında Kiev, altı ay içerisinde ekipman ihtiyacının yüzde 50’sini karşılamayı hedefleyen yerli silah üretimini artırma planını açıklamıştı.