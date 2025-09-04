Ukrayna, NATO’ya Silah Fabrikası Açıyor

YENİ UKRAYNA SİLAH FABRİKASI AÇILIYOR

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lud Poulsen, Danimarka sınırları içinde yeni bir Ukrayna silah fabrikasının kurulacağını duyurdu. Bu durum, Kiev ve müttefikleri arasında silahlanma alanında yeni bir işbirliği sürecinin başlangıcını simgeliyor. Poulsen, Ukrayna şirketi Fire Point’in, Danimarka’nın güneyindeki Vojens kentinde bir fabrika açacağını ifade etti. Vojens’teki üs, aynı zamanda F-16 savaş uçakları filosunu da içinde barındırıyor. Poulsen, bu girişimin “Ukrayna’nın güvenlik mücadelesine yardım eli” olarak tanımladığını belirtti. Bu, bir Ukrayna savunma şirketinin ilk defa bir NATO ülkesinde faaliyet göstermesine dair önemli bir örnek oluşturuyor.

FÜZE ÜRETİMİNE ODAKLANACAK

Fire Point, savaş uçağı drone’ları ve seyir füzeleri üretimi yapıyor; bu füzeler arasında 1.150 kg savaş başlığına sahip Flamingo FP-5 de yer alıyor. Danimarka’daki yeni fabrika, esasen füze yakıtı üretimi üzerine yoğunlaşacak. Fabrikanın aralık ayı içerisinde açılması planlanıyor. Poulsen, bu işbirliğini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin katıldığı Kuzey ve Baltık ülkeleri liderleri toplantısında duyurdu.

KREMLİN TEHDİDİ

Poulsen, Kremlin’in “sabotaj ve casusluk” yöntemleriyle karşılık verebileceğini kabul etti ve “tehdidin elbette arttığını” kaydetti. Ukrayna, Rusya ile devam eden savaş sırasında artan savunma ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstermeyi sürdürüyor. Temmuz ayında Kiev, altı ay içerisinde ekipman gereksiniminin yüzde 50’sini karşılamayı hedefleyen yerli silah üretimini artırma planını kamuoyuna duyurmuştu.