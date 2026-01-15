Ukrayna Savunma Bakanı Teknoloji İle Asker Açığını Kapatacak

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma uzun yıllardır devam ediyor. Ukrayna ordusu, sayısal ve mühimmat açısından kendisinden daha güçlü bir düşmana karşı mücadelesinde personel tedarikinde önemli zorluklarla karşılaşıyor.

TEKNOLOJİ İLE İNSAN GÜCÜ AÇIĞINI KAPATMA HEDEFİ

Gelecek hafta 35 yaşına basacak olan Mykhailo Fedorov, Ukrayna tarihinin en genç Savunma Bakanı unvanını taşıyor. Daha önce Dijital Dönüşüm Bakanı olarak başarılı insansız hava aracı projelerini yöneten Fedorov, parlamentodaki oylama öncesinde yaptığı açıklamada, personel sorunlarının teknolojik gelişimi her zamankinden daha kritik hale getirdiğine dikkat çekti. Fedorov, “Daha fazla robot daha az kayıp, daha fazla teknoloji daha az ölüm demektir. Ukraynalı kahramanların hayatı en yüksek değerdir” şeklinde konuştu. Fedorov, Ukrayna’da 500 şirketin İHA, 200 firmanın sinyal bozucu ekipman ve 20’den fazla özel firmanın füze üretimi gerçekleştirdiğini vurgulayarak, ordunun teknolojik bileşenini güçlendirmenin öncelikle hedefleri arasında yer alacağını bildirdi.

SEFERBERLİK SÜRECİNDE GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Fedorov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından seferberlik sürecinde “daha geniş kapsamlı değişiklikler” gerekliliğini ifade etti. Ukrayna yasaları gereği 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin askeri kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmakta, ancak yalnızca 25-60 yaş arası bireyler aktif olarak silah altına alınıyor. Sıkıyönetim altında 23-60 yaş aralığındaki erkeklerin yurt dışına çıkışına yasak konulmuş olsa da on binlerce kişinin yasa dışı yollarla ülkeden ayrıldığı tespit edilmiş durumda. Fedorov, görevi Başbakan Yardımcılığı ve Enerji Bakanlığına getirilen Denys Shmyhal’den devralmış durumda. Zelensky, yeni bakanın savunma sanayisindeki özel girişimleri destekleyerek orduyu modernize etme kapasitesine güvendiğini belirtti.