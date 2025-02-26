Ukrayna ve ABD Arasında Nadir Element Anlaşması

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, Ukrayna’ya yönelik yapılan yardımların karşılığında 500 milyar dolar değeri olan nadir toprak elementi talep ettiğini duyurdu. “Onlara milyarlarca dolar verdik. Artık aptal yerine konulamayız.” ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY’IN İDDİALARI

Zelenskiy, ABD’nin kendisine yoğun bir baskı yaptığını öne sürdü. Trump ise, “Ukrayna’ya yüz milyarlar verdik, karşılık olarak bir şeyler almalıydık!” diyerek ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri ve mali desteğin kesinlikle karşılıksız olamayacağını dile getirdi. “Ukrayna’nın çok değerli nadir toprak elementleri var. Onlara garanti verdik, şimdi karşılığını alıyoruz.” şeklinde konuştu.

PAZARLIKLARIN SONUÇLARI

ABD ile Ukrayna arasında bir süre devam eden pazarlıkların ardından, nihayetinde bir anlaşma sağlandı.