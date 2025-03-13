Dünya

Ukrayna’ya İstihbarat Desteği Yeniden Başladı

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BEYAZ SARAY’DAN ONAY

Beyaz Saray, Kiev’in 30 günlük ateşkese onay vermesinin ardından Donald Trump yönetiminin Ukrayna’ya istihbarat ve savunma destek akışını yeniden başlattığını doğruladı. Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü James Hewitt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’daki ABD-Ukrayna görüşmelerinde önemli ilerleme sağlanmasının sonrasında Ukrayna’ya askeri yardıma başlandığını belirtti.

ASKERİ YARDIMIN DURDURULMASI

İstihbarat desteği ve askeri sevkiyatlar, 28 Şubat’ta Oval Ofis’te gerçekleşen tartışmalar sonucunda askıya alınmıştı. Trump, bu görüşmede Zelenskiy’nin “Amerikan halkına saygısızlık ettiğini” iddia etmiş, Zelenskiy ise özür dileyecek bir durumunun olmadığını söylemişti. Kongre’de salı akşamı konuşan Trump, Zelenskiy’nin kendisine yazdığı mektupta, Ukrayna’nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

CİA’DEN AÇIKLAMA

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını doğruladı, ancak bu durumun geçici olduğunu vurguladı. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Zelenskiy’nin yazdığı mektupta özür dilediğini bildirdi.

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