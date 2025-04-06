Ukraynalı Göçmenlere “Ülkeyi Terk Edin” Uyarısı Yapıldı. DHS Yanlışlıkla Gönderildiğini Açıkladı

ABD’DE UKRAYNALI GÖÇMENLERE YANLIŞLIKLA ‘ÜLKEYİ TERK EDİN’ UYARISI GÖNDERİLDİ

ABD’de insani bir program kapsamında bulunan çok sayıda Ukraynalı, bu hafta yasal statülerinin iptal edildiğini ve ülkeyi 7 gün içinde terk etmeleri gerektiğini, aksi halde sınır dışı edileceklerini bildiren bir e-posta aldı.

GÖÇMENLERE TEHDİT İÇEREN E-POSTA YANLIŞLIKLA İLETİLDİ

Perşembe günü gönderilen e-postada, “ABD’den derhal ayrılmazsanız, sınır dışı edilmenize yol açacak muhtemel kolluk kuvvetleri eylemlerine tabi tutulacaksınız. DHS programınızı sonlandırıyor. ABD’de kalmaya çalışmayın” ifadeleri yer aldı.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI: HATA YAPILDI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yaptığı açıklamada, e-postanın yanlışlıkla gönderildiğini ve Ukraynalılar için oluşturulan insani programın devam ettiğini belirtti.

TRUMP YÖNETİMİNİN UKRAYNALI GÖÇMENLERİ SINIR DIŞI ETME PLANI İDDİALARI

Geçtiğimiz ay, Donald Trump yönetiminin Rusya’nın saldırılarından kaçarak ABD’ye gelen yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığı iddia edilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu iddiaları yalanlamıştı.

UKRAYNALI GÖÇMENLERİN DURUMU VE ABD’NİN POLİTİKALARI

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında ABD, Ukraynalı göçmenlere geçici koruma statüsü sağlamıştı. Yanlış e-posta, bu hassas süreçte göçmenler arasında endişeye yol açtı. ABD yetkilileri, programın devam ettiğini ve göçmenlerin haklarının korunduğunu vurguladı.