Ulaşım İç Dış Ticaret A.Ş. Konkordato İlan Etti

GEÇİCİ KONKORDATO SÜRECİ BAŞLADI

Toplu taşıma alanında faaliyet gösteren Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve ona bağlı beş şirket, mali sıkıntılar nedeniyle geçici konkordato sürecine girdi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren üç aylık bir geçici konkordato ilan edildi.

KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKETLERİN LİSTESİ

Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, konkordato kapsamına alınan şirketler şunlardır:

– AKIA HESS Otomotiv

– RST Filo ve Oto Kiralama

– UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri

– Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.

– Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv

Mahkeme, şirketlerin mevcut mal varlıklarının korunması için gerekli tüm önlemlerin alınmasına karar verdi. Geçici süre zarfında, bu şirketlerin hacizlere ve iflas taleplerine karşı korunduğu bildirildi. Ayrıca, borç yapılandırma sürecinin nasıl ilerleyeceği, mahkeme tarafından atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendirilecek. Heyet, bu şirketlerin mali durumu, borç ödeme kapasitesi ve yeniden yapılandırma planlarını inceleyecek.

ÖNEMLİ TARİH: 2 TEMMUZ

Konkordato sürecinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği, 2 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan ilk tahkikat duruşmasında netleşecek. Mahkeme, bu duruşmada şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilecek mali yeterliliğe sahip olup olmadığını değerlendirecek.