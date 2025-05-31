Ulaşım İç Ve Dış Ticaret A.Ş. Konkordato İlan Etti

TOPLU TAŞIMA SEKTÖRÜNDE KONGORDATO SÜRECİ

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. (AKIA) ile bağlantılı beş şirket, mali sorunlar nedeniyle geçici konkordato sürecine girdi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla üç aylık geçici konkordato ilan etti.

KONKORDATO KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, konkordato kapsamına giren şirketler şunlardır:

– AKIA HESS Otomotiv

– RST Filo ve Oto Kiralama

– UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri

– Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.

– Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv

Mahkeme, şirketlerin mevcut mal varlıklarının korunmasına yönelik önlemlerin alınmasına karar verdi. Geçici süre boyunca bu şirketler, hacizlere ve iflas taleplerine karşı koruma altına alınmış durumda. Şirketlerin borç yapılandırma sürecinin başarılı olup olmadığını, mahkeme tarafından atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti değerlendirecek. Bu heyet, şirketlerin mali yapısını, borç ödeme kapasitesini ve yeniden yapılandırma planlarını inceleyecek.

2 TEMMUZ TARİHİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Kongordato sürecinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği ise 2 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak ilk tahkikat duruşmasında netleşecek. Mahkeme, bu duruşmada şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli mali yeterliliğe sahip olup olmadığını değerlendirecek.