Ulaşım Şirketi Konkordato İlan Etti

Ulaşım Şirketleri Geçici Konkordato Sürecine Girdi

Toplu taşıma alanında hizmet veren Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile ona bağlı beş şirket, mali kriz nedeniyle geçici konkordato sürecine girdi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla üç aylık geçici konkordato ilan edilmesine karar verdi.

Konkordato Kapsamına Alınan Şirketler

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, konkordato sürecine dahil olan şirketler şu şekilde sıralandı: AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv. Mahkeme, bu şirketlerin mal varlıklarının korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağladı. Geçici süreç boyunca, şirketlerin hacizlere ve iflas taleplerine karşı koruma altında olduğu bildirildi. Şirketlerin borç yapılandırma sürecinin başarılı bir şekilde yürütülüp yürütülemeyeceği, mahkeme tarafından atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından belirlenecek. Bu heyet, şirketlerin mali durumunu, borç ödeme kapasitelerini ve yeniden yapılandırma planlarını inceleyecek.

Kritik Tarih 2 Temmuz

Konkordato sürecinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği ise 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ilk tahkikat duruşmasında netlik kazanacak. Mahkeme, bu duruşmada şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilecek mali güce sahip olup olmadığını değerlendirecek.