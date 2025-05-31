Ulaşım Şirketi Konkordato İlan Etti

Ulaşım İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.’NİN GEÇİCİ KONKORDATO SÜRECİ

Toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile ona bağlı beş şirket, mali zorluklar nedeniyle geçici konkordato sürecine girdi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, 26 Mayıs 2025 itibarıyla üç aylık geçici konkordato ilan edildi.

KONKORDATO KAPSAMINA ALINAN ŞİRKETLER

Patronlar Dünyası’nın haberine göre konkordato kapsamına alınan şirketler şu şekilde sıralandı:

– AKIA HESS Otomotiv

– RST Filo ve Oto Kiralama

– UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri

– Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.

– Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv

Mahkeme, şirketlerin mevcut mal varlıklarının korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdi. Geçici süre zarfında şirketlerin hacizlere ve iflas taleplerine karşı koruma altında olduğu belirtildi. Şirketlerin borç yapılandırma sürecinin başarıyla yürütülüp yürütülemeyeceği, mahkeme tarafından atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendirilecek. Heyet, şirketlerin mali durumunu, borçlarını ödeme kapasitesini ve yeniden yapılandırma planlarını inceleyecek.

2 TEMMUZ 2025 TARİHİNİN ÖNEMİ

Konkordato sürecinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği, 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ilk tahkikat duruşmasında netleşecek. Mahkeme, bu duruşmada şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilecek mali yeterliliğe sahip olup olmadığını değerlendirecek.