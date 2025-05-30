Ulaşım Şirketi Konkordato İlan Etti

KONKORDATO SÜRECİNE GİREN ŞİRKETLER

Toplu taşıma sektöründe hizmet veren Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile ona bağlı beş firma, mali sıkıntılar nedeniyle geçici konkordato sürecine girmiş bulunuyor. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren üç aylık geçici konkordato ilan edildi.

KORUMA ALTINA ALINAN ŞİRKETLER

Patronlar Dünyası’nın verdiği bilgiye göre konkordato ilan edilen şirketler şunlardır: AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv. Mahkeme, bu şirketlerin mevcut mal varlıklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alma kararı aldı. Geçici süre zarfında, şirketler hacizlere ve iflas taleplerine karşı koruma altına alındı.

Şirketlerin borç yapılandırma sürecinin ne şekilde ilerleyeceği, mahkeme tarafından atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendirilecek. Bu heyet, şirketlerin mali yapısını, borç ödeme kapasitesini ve yeniden yapılandırma planlarını detaylı bir şekilde inceleyecek.

Konkordato sürecinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği ise 2 Temmuz 2025’te gerçekleştirilecek ilk tahkikat duruşmasında netleşecek. Mahkeme, bu duruşmada şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli mali yeterliliğe sahip olup olmadığını değerlendirecek.