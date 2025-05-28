Ulaşımda Sınıf Atlama Gerçekleşiyor!

ULAŞIMDA ÇEYREK ASIRLIK İVME

Türkiye, ulaşım alanında son çeyrek asırda büyük bir sıçrama yaşadı. 2000’li yılların başında 6 bin 101 kilometrelik bölünmüş yol devralan AK Parti hükümeti, bu uzunluğu 25 yılda 29 bin 730 kilometreye çıkardı. Bu yüzde 387’lik artış, gelecek yıllarda da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun projeleriyle ulaşımdaki konfor her yıl biraz daha artıyor. Yeni yollar, zaman ve yakıttan tasarruf sağlarken, güvenliğiyle de dikkat çekiyor.

İSTANBUL-ANKARA ARASINA YENİ KÖPRÜ

Mesafeleri kısaltan güzergahlara bir yenisi ekleniyor. Orta Anadolu Otoyolu kapsamında, İstanbul ile Ankara arasında yeni köprü inşası için çalışmalar başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili kapsamlı bilgileri paylaştı. Planlanan otoyol, 225 kilometresi ana gövde ve 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 276 kilometre uzunluğunda olacak. Otoyol, 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli olarak tasarlanıyor.

TRAFFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMA HEDEFİ

Temelli – Yenihisar bölgesinden başlayacak olan yeni güzergahın Akyazı Kavşağı’nda son bulacağını belirten Uraloğlu, “Ankara-İstanbul arasında ulaşım sağlayan ve Bolu’dan geçen mevcut otoyol yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanılıyor. Nüfus artışı ve turizm ile ticaret faaliyetlerindeki artış, seyahat talebini sürekli artırıyor. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul-Gerede kesiminde ciddi bir trafik yoğunluğu oluşuyor. Önceki yıllarda açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlatmıştık. Şimdi de Akyazı ile Ankara arasındaki bu yeni güzergahı planlıyoruz,” dedi.

KONFOR VE GÜVENLİK ARTACAK

Orta Anadolu Otoyolu, 225 kilometresi ana gövde ve 51 kilometresi bağlantı yoluyla toplam 276 kilometre uzunluğunda inşa edilecek. Otoyol, 3 gidiş ve 3 geliş olarak toplamda 6 şeritli olacak. Uraloğlu, Ankara’nın Temelli – Yenihisar bölgesinden başlayacak güzergahın, ardından Ayaş’a ulaşarak, Beypazarı, Nallıhan ve Mudurnu ilçelerini geçerek Akyazı’ya bağlanacağını ifade etti. Böylece Orta Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara-Niğde Otoyolu’na daha hızlı bağlantısını sağlayacak. Ayrıca, olası afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol oluşturulacak.

BOLU DAĞI TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Uraloğlu, Orta Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı’nın trafik yükünü azaltacağı bilgisini vererek, “Bolu Dağı’nda kış aylarındaki karla mücadelede sıkıntı yaşamıyoruz, ancak trafik yoğunluğu nedeniyle verimli olamıyoruz. Yeni otoyol, işletme açısından daha avantajlı bir imkan sunacak. Bolu Dağı’ndaki trafik önümüzdeki 10 sene boyunca giderek azalacak ve Bolu’nun güneyindeki ilçeleri de bağlayacak yeni bir otoyol projesi düşünülüyor. Bunu önümüzdeki yıllarda projelendirerek hayata geçirmeyi planlıyoruz,” dedi.