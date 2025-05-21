Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Çin’de: Türkiye’nin rolü anlatılacak

TÜRKİYE ULUSLARARASI ULAŞIMDA KAVŞAK ROLÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, uluslararası ulaşım alanında kavşak olma görevini devam ettiriyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, 2021 yılında Süveyş Kanalı’nda yaşanan gemi kazası ve Orta Doğu’daki sıcak gelişmeler, sektörde yeni arayışlar ve çözümler bulma gerekliliğini doğuruyor. TÜRKİYE’NİN DEV PROJELERİ arasında yer alan ‘Yeni İpek Yolu’ olarak adlandırılan Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi, yaşanan krizler göz önüne alındığında dünya ticaretine yeni bir nefes olma potansiyeline sahip.

Proje devreye girdiğinde, kritik su yollarının küresel ve bölgesel ticaretteki önemi azalacak ve Asya ile Avrupa arasındaki ulaşım önemli ölçüde kısalacak. Bu proje, alternatif bir rotanın oluşturulmasına yardımcı olacak ve sektörde yaşanan ekonomik zorlukların üstesinden gelinmesine destek verecek.

BAKAN URALOĞLU ÇİN ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoğun bir ziyaret programı sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, 21-25 Mayıs tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı’na katılacak. Fuarın ana teması ‘İpek Yolu Entegrasyonu – Açık İş Birliği’ olacak.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU VURGULANACAK

Uraloğlu, fuar kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye’nin küresel lojistik, ulaştırma ve ticaret alanındaki stratejik pozisyonunu anlatacak. Çinli mevkidaşıyla yapacağı ikili görüşmelerle, iki ülke arasındaki iş birliklerinin derinleştirilmesi hedefleniyor. Bu ziyaret, Orta Koridor üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin güçlenmesi için kritik bir fırsat yaratıyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ ANLAŞMALAR

Son günlerde iki ülke arasında sivil havacılık alanında 15 yıl aradan sonra önemli bir anlaşma imzalandı. Haftalık yolcu sefer hakkı, 21’den 49’a çıkarıldı. Bakan Uraloğlu, bu gelişmeyi “Türk sivil havacılığı yeni bir çağ başlatıyor. Çin, küresel ölçekte önem taşıyan bir pazar.” şeklinde değerlendirdi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Fuar çerçevesinde Çin-Orta Asya Zirvesi’nin sonuçlarının uygulamaları üzerinde durulacak. Aynı zamanda, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi eşleştirme toplantısı ve e-ticaret iş birliğinin geliştirilmesine yönelik oturumlar da gerçekleştirilecek.

ORTA KORİDOR’UN ÖNEMİ ULAŞIMDA VURGULANACAK

Toplantılarda, Türkiye’nin, Çin’den Avrupa’ya ulaşan Orta Koridor üzerindeki rolü yeniden ele alınacak. Uraloğlu’nun yapacağı konuşmalarda bu güzergâhın güvenli, hızlı ve maliyet etkin yapısıyla alternatif ticaret rotası olarak taşıdığı değer vurgulanacak.