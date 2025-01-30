Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’ndan CNN Türk’te Açıklamalar

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk ekranlarında Fulya Kalfa’nın yönelttiği sorulara yanıt veriyor. Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarından bazı önemli noktalar şöyle:

ABD’DEKİ UÇAK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarihini tam olarak hatırlamıyorum ama bu uçak kazalarının, Japonya’daki bir acil kurtarma uçağının pista girmesiyle peş peşe olduğu gözlemlendi. Uçak kazaları, dünya kamuoyunun dikkatini pek çok kez çekti. “Gerekli araştırmalar yapılarak bunun niçin olduğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanacaktır.” Ancak, hava trafik kontrollerinin, bir uçağın yaklaşma ve iniş izni vermesinin o hava sahasının temiz olduğu anlamına geldiğini belirtiyor. Uçak, “Yeterli bir anons mu? Helikopterin oradan derhal uzaklaştırılması gerekir.” diye ekliyor. Bu tür bir sorun yaşandığında, uçağın yaklaştığı koridorda başka bir hava aracının bulunmaması gerekiyor. “Burada kesinlikle bir hata var. Bu hatanın ne kadarı kimde olduğunu yapılacak detaylı araştırmalar ortaya koyacak.” diyor. Şu ana kadar Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışılacak bir problem yaşanmadığını, fakat buraların sıkı denetime ve gerekli eğitimlerin verilmesine ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI ÜZERİNE

Dünyada bu konu hakkında birçok uygulama mevcut. “Bir birey doğuşundan hangi yaşa gelinceye kadar karşısına çıkacak olayları daha objektif bir şekilde anlayabilir sorgulayabilir bu hangi yaştır.” diye ifade ediyor. Evlenme yaşı 18, ehliyet alma yaşı 17 gibi belirli yaş sınırları koyulduğuna dikkat çekiyor. 16 yaşının altındaki gençlerin sosyal medyaya girmemeleri gerektiğini düşünüyor. “Gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur.” diyor ve Türkiye’de yaşanan bazı olayların bu kısıtlamanın gerekliliğine işaret ettiğini savunuyor. Sosyal medya ile ilgili düzenlemelerin 2025 yılı içerisinde yapılmasına dair bir planları olduğunu belirtiyor.

ROBLOX VE DISCORD HAKKINDA

Bu platformların klasik sosyal medya olarak değerlendirilmediğini ve çocukların oynamaları gereken faydalı oyunların engellenmemesi gerektiği düşüncesini aktarıyor. Ancak sosyal medya kullanımının kısıtlanacağını, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girmemesi gerektiğini belirtiyor. Bazı ülkelerde ebeveyn izni gerekliliği bulunduğunu, “Biz bunu çok düşünmüyoruz.” ifadesiyle ifade ediyor. Oyun platformlarının Türkiye’de temsilcisi olmadığını ve mahkeme kararlarıyla iletişim kurduklarını dile getiriyor. Eğer platformda faydalı içerikler varsa, zararlarını göz önünde bulundurup “Faydalılarıyla biz devam edebiliriz.” şeklinde bir yaklaşım geliştireceklerini söylüyor.

GELİRLERİN DÜZENLENMESİ

Gerekli sorumlulukların belirlenmesi için bazı çalışmalar yürütüldüğünü belirtiyor. “Kuruldukları ülkenin kanunları ya da şirket kuralları gereği ve bizim bazı taleplerimiz, biz bunu karşılayamayız.” türünde yaklaşımlar sergilendiğini ifade ediyor. Amerika ve Avrupa’da bu platformlara karşı cezai yaptırımlar bulunduğunu, Türkiye’nin üzerine düşeni yapma konusunda adım attığını ifade ediyor. Bu bağlamda dijital telif yasası hakkında da dünya çapında bir platformun oluştuğunu ve RTÜK’ün bu konuda yürüttüğü çalışmalar bulunduğunu aktarıyor. Eğer bir faaliyet yürütülüyorsa ve gelir elde ediliyorsa “Bununla ilgili de mutlaka uyumanız gereken kurallar olacaktır.” diyor.