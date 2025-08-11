Ulaştırma Bakanlığı’ndan Deprem Raporu: İletişimde Aksaklık Yok

DEPREM TEHDİDİ BİR KEZ DAHA YAŞANDI

Türkiye, 10 Ağustos Pazar akşamı meydana gelen ciddi bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan deprem, 6.1 büyüklüğünde gerçekleşti ve İstanbul ile İzmir dahil birçok şehirde hissedildi. Deprem sonucunda bir bina tamamen çökerken, ağır ve az hasarlı yapılar da oluştu. Maalesef bu olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Devletin tüm birimleri deprem sonrası derhal sahaya inerek müdahalelere başladı. Göçük altında kalan depremzedeler kurtarılırken, yaralılar tedavi altına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da duruma anında müdahale etti.

İLETİŞİMİ RAHATLATAN ADIMLAR ATILDI

İlk aşamada, deprem bölgesindekilerin iletişimini kolaylaştırmak amacıyla büyük bir adım atıldı. Üç büyük GSM operatörü, bölgede yaşayan kullanıcılara ücretsiz iletişim paketleri tanımladı. Ayrıca, deprem bölgesine üç mobil işletmeci tarafından toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderildi. Bu sayede iletişim altyapısında kesinti yaşanmadan hizmet verilmeye devam edildi.

Deprem anında iletişimde herhangi bir sorun yaşanmazken, AFAD tarafından sık sık “Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.” uyarıları yapıldı. Bu uyarılar, bölgede iletişimin sürdürülebilirliğini sağladı.

ULAŞIM ALTYAPISI GÜVENLİ

Deprem sonrası bakanlık, hasar tespit çalışmalarına derhal başladı. Yapılan incelemelerde, ulaşım yolları, otoyollar ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmedi. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de saha kontrollerini gerçekleştirdi ve gerekli tedbirler alındı.