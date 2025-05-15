Ulaştırma Kurallarında Yenilikler Uygulandı! Kadın Şoförlere Destek Sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Yeni Düzenlemeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen güncellemeler ile motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını belirtti. Ayrıca, kadın sürücü istihdam eden firmalara yönelik olarak yetki belgelerinin üç ay süreyle ücretsiz uzatılacağını da duyurdu. Uraloğlu, değişikliklerin Resmî Gazete’de 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Motokuryeler Kayıt Altına Alındı

Bakan Uraloğlu, yapılan düzenleme ile motokuryelerin ilk kez kayıt altına alındığını vurguladı. Bu yöntem sayesinde sektörde daha yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

P1 Yetki Belgesi Zorunluluğu Geldi

Motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini açıklayan Uraloğlu, “En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek.” dedi. Uraloğlu ayrıca, kuryelerin bu belgeleri e-Devlet portalından yüzde 5’e varan indirimle alabileceklerine de dikkat çekti.

Kurye Faaliyet Düzenlemeleri

Bakan Uraloğlu, kurye işletmeciliği alanında belirli suçlardan hüküm giymeyen kuryeleri istihdam eden firmaların yönetmelik gereği her kuryeyi Bakanlığa bildirmek zorunda olduklarını belirtti. Ayrıca, teslim edilemeyen adreslere kurye gönderilmesinin yasaklandığını, taşıma süresi taahhüdünde bulunmanın da mümkün olmadığını kaydetti.

Gönderilerin Kontrolü ve Yeni Teslimat Kuralları

Bakan Uraloğlu, alıcısına ulaştırılamayan bir kurye gönderisinin geri götürülmesinin zorunlu olduğunu ifade etti. Kurye gönderilerinin teslimat anında kontrol edilebileceğini, ayrıca bozulabilir gıda taşımasında gerekli önlemlerin alınmasının zorunlu kılındığını da aktardı.

Reflektif Yelekler ve Koruyucu Ekipmanlar

Kuryelerin giydikleri reflektif yeleklerde ‘KURYE’ ifadesi ve firmaların U-Net numaralarının bulunmasının zorunlu hale getirildiğini belirten Uraloğlu, işletmelerin kuryelerine koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü olduğunu açıkladı. Ayrıca, yasaklanmış eşyaların taşınamayacağı da vurgulandı.

Kadın Şoförler İçin Teşvikler

Kadın şoför istihdamını artırmak amacıyla yeni teşvikler sunacaklarını dile getiren Uraloğlu, “İstihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlayacağız.” şeklinde konuştu. Mevcut taşıt kartı ücretinin indirimle 150 lira olacağını kaydetti.

Takograf Kullanımında Yeni Kurallar

Şoförlerin yorgun olarak araç kullanmalarının önüne geçmek için takograf kullanımının zorunlu olması gerekliliğini vurgulayan Uraloğlu, kurallara uymayan sürücülere 75 uyarma cezası verileceğini ifade etti. Taşımacı firmaların şoförlerini taşımaya göndermeden önce planlama yapmasının zorunlu olduğunu da ekledi.

Servis Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler

Bakan Uraloğlu, şehirlerarası veya mücavir alan dışı yapılan öğrenci ve servis taşımacılığına yönelik yeni düzenlemeler getirildiğini açıkladı. “En fazla üç servisle faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacak.” dedi. Ayrıca, tahditli taşıtların ilgili izinle kullanılabilmesine imkan sağlandığını belirtti.

UETDS Sisteminde Düzenlemeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, yolcu taşımacılığında U-ETDS sistemine hatalı bildirim yapan firmalar için ortaya çıkacak müeyyidelerin yeniden düzenlendiğini açıkladı. Biletli yolcu taşımacılığı yapan taşıma firmalarına, ara durak olarak kullanılan terminallere otobüs girişlerinin teşvik edilmesi için terminal çıkış ücretlerinde sınırlama getirildiği bilgisini verdi.