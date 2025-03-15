Ülke Puanına En Fazla Katkıyı Fenerbahçe Yaptı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers ile karşılaştı. Normal süresi 2-0 sona eren bu maçta penaltı atışları sonucunda yenik düştü ve UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Sarı-Lacivertli ekip, bu yenilginin ardından topladığı puanlarla da herkesi gururlandırmayı başardı.

AVRUPA’DA TEMSİLCİMİZ KALMADI

Türk futbolu için başka bir Avrupa serüveni daha sona erdi. Sezonun başında 5 kulüple başladığımız yarışta Trabzonspor ön elemede elendi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ndeki eleme turlarını geçemedi ve Beşiktaş Avrupa Ligi gruplarına katıldı. Başakşehir ise Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil etti. Grup aşaması tamamlandığında yalnızca Fenerbahçe ve Galatasaray, üst tura geçiş yapmayı başardı. Cim Bom, Play-Off’ta Alkmaar’a kaybetti, Fenerbahçe ise Anderlecht’i eleyerek yola devam etti. Fenerbahçe’nin 16 turundaki Rangers karşısındaki mağlubiyetiyle Avrupa’da temsilcimiz kalmadı.

EN FAZLA KATKI FENERBAHÇE’DEN

Jose Mourinho ve ekibi çeyrek final biletini alamadı ama bu sezon ve son 5 sezonda toplamda 3.350 puanla ülke puanına en çok katkı sağlayan takım oldu. Galatasaray 2.750, Başakşehir 2.100, Beşiktaş 1.500 ve Trabzonspor ise 600 puan toplayabildi. Fenerbahçe, son 5 sezondaki ülke puanı sıralamasında 13.950 puanla lider konumda yer alıyor. Türkiye, Çekya ile 9. sıra için kıyasıya bir mücadele içinde ve yalnızca 200 puan farkla geride kalmış durumda. 2026-27 sezonu için 10. sıradayı kapmış olacağız.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU DİREKT ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Bu sezon Avrupa’da topladığımız puanlar sonucunda, Süper Lig’in 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Ligi 2. sırada tamamlayan takım, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynamak zorunda kalacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecekken, Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak. UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum ise şu şekilde: 8 – 56.850 puan | Belçika, 9 – 44.100 puan | Çekya, 10 – 43.900 puan | Türkiye.