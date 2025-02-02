Ülkü Hilal Çiftçi’nin Oyunculuk Hikayesi

BEŞİKTAŞ’TAN TİYATROYA UZANAN YOLCULUK

Daha önce ‘Dönence’ adlı dizide Asperger sendromlu bir karakterle dikkatleri üzerine çeken Ülkü Hilal Çiftçi, şimdi Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç ve Hazar Ergüçlü gibi başarılı isimlerle birlikte Kanal D’de yayımlanan ‘İnci Taneleri’nde kariyerine sağlam adımlarla devam ediyor. Genç oyuncu, müzik yeteneğiyle de dikkat çekiyor; ‘1923 Müzikali’ ve ‘O Ses Türkiye’nin yılbaşı programındaki performanslarıyla takdir topluyor. Çiftçi ile kariyer yolculuğuna dair bir röportaj gerçekleştirdik.

ÇOCUKLUK YILLARINDAN İLHAM ALMAK

“Oyunculuğa nasıl başladın?” sorusuna yanıt veren Ülkü Hilal Çiftçi, Zonguldak’ta doğduğunu ve burada 4 yaşına kadar yaşadığını belirtiyor. Çocukluk döneminde sanat dünyasına olan ilgisinin başladığını ifade ediyor. Televizyon izlemeyi çok sevdiğini, bunu sadece vakit geçirmek için değil, aynı zamanda oyunculukları analiz etmek için yaptığını anlatıyor. “Hatta bir filmi birkaç kez izleyip ilkinde hikâyeyi, diğerlerinde oyunculukları ve sahneleri analiz ederdim” diyor. Bu ilgiyi fark eden ailesi, İstanbul’a taşındıktan sonra onu bir ajansa yazdırmış. İki yıl figüranlık yaptıktan sonra ilk diyaloglu rolünü aldığını ve böylece oyunculuk kariyerinin başladığını aktarıyor.