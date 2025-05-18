Uludağ’da 16 Otelin Ruhsatları İptal Edildi

YANGINLAR SONRASI DENETİMLER BAŞLATILDI

Kayakseverler tarafından “Beyaz cennet” olarak adlandırılan Uludağ’da, 16 otelin ruhsatları iptal edildi. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak tarihinde meydana gelen yangında 36’sı çocuk olmak üzere 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında, Uludağ’da da mart ayında Kervansaray Otel’de çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirmişti. Yaşanan bu yangınların ardından, kayak merkezlerindeki otel ve tesisler dikkatlice incelendi. Uludağ’da 8 bin 500 yatak kapasitesine sahip 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhane bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özel otel ve konaklama tesislerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

RUHSATLARIN İPTALİ VE MAHKEME BAŞVURUSU

Denetimler sonucunda birçok tesiste olası yangın ve felakete karşı çeşitli eksiklikler tespit edildi ve belirlenen süre içinde bu sorunların giderilmesi için işletme sahiplerine tebligat yapıldı. Ancak verilen süre içinde eksiklerini gideremeyen 16 otelin çalışma ruhsatları, bağlı oldukları Osmangazi İlçe Belediyesi tarafından iptal edilirken, turizm işletme belgeleri de ilgili bakanlık tarafından fesh edildi. Bu durum sonrası işletme sahipleri, alınan bu kararlar için “yürütmeyi durdurma kararı” talebiyle Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.

OTAHLARIN YENİ SEZONA HAZIRLANMASI ZOR

Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) yetkilileri, Uludağ’daki 16 marka otelin çalışma ruhsatı ve turizm işletme belgelerinin iptal edilmesinin kendilerinde büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti. Yetkililer, otellerin tesislerini tamamen yenilemeleri gerektiğini belirtti. Eski yapı stokunun yoğun olduğu bölgede, yeni mevzuatların uygulanması sonrasında tesislerin çeşitli sorunlarla karşılaştığını aktaran GÜMTOB yetkilileri, otellerin yeni sezona kadar tüm eksiklikleri gidermesinin kolay olmadığını ve yeni kayak sezonunda Uludağ’daki otellerin büyük bir kısmının müşteri kabul edememe riskiyle yüz yüze kalabileceğini dile getirdi. Ayrıca Uludağ, kayak sezonunun başladığı 15 Aralık 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında, kara yolu ve teleferik ile 793 bin 26 tatilciyi ağırlarken, Milli Parklar’a ait gişelerden o dönemde 161 bin 610 aracın geçiş yaptığı bilgisi verildi.