Uludağ’da Sömestir Yoğunluğu: Gecelik 42 Bin TL

Okullarda yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olan Uludağ’da, sömestir tatiliyle birlikte yoğunluk artmaya başladı. 8 bin 500 yatak kapasitesine sahip 20 oteli ve kamuya ait 7 misafirhanesi bulunan Uludağ, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mevsimin ilk karı 8 Ekim’de yağarken, oteller de sezonu 19 Aralık’ta açtı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80

Kayak pistlerinin 29 Aralık’ta açıldığı Uludağ’da, kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken otellerdeki doluluk oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı. Hava sıcaklığı en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü. Kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Kayakseverlerin “beyaz cennet” olarak adlandırdığı Uludağ’da, tatil yapmak isteyenler için bir gecelik konaklama maliyeti, misafirhanelerde 2 bin 450 TL’den başlarken, 5 yıldızlı otellerde ise 42 bin TL’ye kadar çıkıyor.

KONAKLAMA FİYATLARI

Misafirhanelerde konaklama fiyatları bir gecede 2 bin 450 TL’den başlıyor. Bursa Uludağ’ın birinci bölgesindeki 5 yıldızlı otellerde iki kişi için tam pansiyon gece konaklama fiyatı 38 bin TL ile 42 bin TL arasında değişiyor. Tek kişi kalacak olanlar için konaklama maliyeti ortalama 37 bin TL olurken, 3 kişilik aileler için bu rakam 52 bin TL’ye kadar yükseliyor. 4 kişilik aileler ise otel için 72 bin 187 TL’ye kadar bir bütçe ayırmak zorunda kalabiliyor.

DİĞER MALİYETLER

Uludağ’da kayak tatili yaparken konaklama dışındaki harcamalar da önemli bir maliyet oluşturuyor. İki kişi için bir günlük kayak tatili sırasında skipass ücretleri ortalama 10-12 bin TL, kayak veya snowboard ekipman kiralama maliyeti 2 bin 600-3 bin 600 TL arasında değişiyor. Ulaşım masrafları ise tercih edilen araca göre kişi başı 3 bin 200 TL’ye kadar çıkıyor. Otel dışındaki yeme içme harcamaları ise bir gün için iki kişi için yaklaşık 2.500–3.500 TL’yi buluyor.

MİSAFİRHANELERDE YER KALMADI

Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan kamuya ait misafirhanelerde, kişi başı konaklama ücreti kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 450 TL olarak belirleniyor. Ayrıca, 5 yıldızlı otellerde tam pansiyon konaklamak isteyenlerin kişi başı 42 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

Sömestir hazırlıklarının devam ettiğini ve yerli ile yabancı turistlerin pistleri doldurduğunu dile getiren otel müdürü, “Karın gelişiyle birlikte Uludağ beyaz gelinliğini giydi. Talep gayet güzel. Otellerde çeşitli aktiviteler de düzenliyoruz. Yılbaşı dönemi yoğunluğu sömestire de yansıdı. Uludağ, beyaz örtüsünü giydi. Biz de son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Karın güzel olması bizleri sevindirdi.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BU SENE YİNE ULUDAĞ’I TERCİH ETTİK

Ailesiyle birlikte İzmir’den Uludağ’a gelen bir tatilci, sömestir yoğunluğunu göz önünde bulundurarak erken geldiklerini belirterek, “Biz İzmir’den geliyoruz. Kızımız kayak yapmayı çok seviyor, geçen sene de buraya gelmiştik. Bu sene yine Uludağ’ı tercih ettik; burada kalabalık olacağını düşündüğümüz için sömestirimizi burada geçirmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.