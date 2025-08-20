Uludağ’daki Otel Yangınında İhmaller Belgelendi

RAPORUN HAZIRLANMASI VE İHMALLER

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Uludağ’daki Kervansaray Otel’de 27 Mart 2025 tarihinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili bir rapor oluşturdu. Bu raporda, geçmiş ile güncel yangın yönetmeliklerine uygun olarak yıllardır gerekli önlemlerin alınmadığı ve ciddi ihmallerin mevcut olduğu ifade ediliyor. TMMOB, 1986 yılında ruhsatlandırılan otelin ‘mevcut bina’ statüsünde sayılması nedeniyle yeni yangın yönetmeliklerine uyum göstermediğini aktarıyor. Ancak 23 yıl geçmesine rağmen ek güvenlik önlemlerinin alınmadığı kaydediliyor.

BULGULAR VE GÜVENLİK AÇIKLARI

Raporda dikkat çeken bazı maddeler arasında, otelin cephe kaplamalarının yanıcı malzemeden imal edilmesi, iç kaplamalarda ahşap lambri kullanılması, sprinkler sisteminin bulunmaması gibi hususlar yer alıyor. Yangın dolaplarının yalnızca 2 adet olması ve su deposunun boş çıkması da önemli eksiklikler arasında sayılıyor. Ayrıca, ana merdiven boşluğunun dumanla dolarak baca etkisi yaratması, acil çıkış yönlendirmelerinin yetersiz oluşu gibi durumlar da rapora yansıyor. Oteldeki dedektörlerin yanlış konumlandırıldığı, odalarda uyandırıcı siren olmadığı ve duman tahliye sistemlerinin çalışmadığı da tespit edildi. Bu eksikliklerin, yangının hızla yayılmasına ve can kayıplarına yol açtığı belirtiliyor.

TMMOB, yangın güvenliği konusunda tarafsız ve sıkı denetimlerin uygulanması gerektiğini vurguluyor. Raporda, “Yangın güvenliği teknik çözümlerle sınırlı değildir; çalışanların eğitimi ve mevzuatın etkin uygulanması hayati öneme sahiptir.” şeklinde bir ifade bulunuyor. Bu durum, yangın güvenliği konusunun yalnızca fiziksel önlemlerle değil, aynı zamanda insan faktörüyle de sıkı bir şekilde ilişkilendirildiğini gösteriyor. Yangın güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların ivedilikle atılması gerekiyor.