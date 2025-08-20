Uludağ’daki Yangın İhmalleri Ortaya Çıktı

YANGIN RAPORU HAZIRLANDI

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Mart 2025’te Uludağ’daki Kervansaray Otel’de meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin bir rapor oluşturdu. Hazırlanan raporda, geçmiş ve güncel yangın yönetmeliklerine dayanarak yıllardır gerekli önlemlerin alınmadığı ve ciddi ihmallerin olduğu ifade ediliyor. Raporda belirtilen bir başka önemli nokta; 1986 yılında ruhsatlandırılan otelin ‘mevcut bina’ statüsünde olduğu için yeni yangın yönetmeliklerine uyum gösterememiş olması.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ

Raporda, 23 yıl geçmesine rağmen ilave güvenlik önlemlerinin alınmadığı ortaya çıkıyor. Önemli bulgular arasında, cephe kaplamalarının yanıcı malzemeden yapılması, iç kaplamalarda ahşap lambri kullanılması ve yeterli sayıda sprinkler sisteminin olmaması yer alıyor. Ayrıca yangın dolaplarının sayısının sadece iki adet olduğu ve su deposunun boş olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde ana merdiven boşluğunun dumanla dolmasına neden olan bir batarya gibi çalıştığı, acil çıkış yönlendirmelerinin yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.

EKSİK YERLER BELİRLENDİ

Raporda vurgulanan diğer bir husus, otelde bulunan duman dedektörlerinin yanlış konumlandırıldığı ve odalarda uyandırıcı sirenlerin bulunmadığıdır. Ayrıca, duman tahliye sistemlerinin çalışmadığı saptanmış. Bu eksikliklerin yangının hızla yayılmasına ve üzücü can kayıplarına sebep olduğu ifade ediliyor. TMMOB, tarafsız ve düzenli denetimlerin önemine dikkat çekerek, “Yangın güvenliği teknik çözümlerle sınırlı değildir; çalışanların eğitimi ve mevzuatın etkin uygulanması hayati bir öneme sahiptir.” açıklamasında bulundu.