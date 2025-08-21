Uludağ Otel’deki Yangın İhmalleri Ortaya Çıktı

RAPORDA YANGIN GÜVENLİĞİNE DAİR CİDDİ İHMALLER BELİRGİN

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Uludağ’daki Kervansaray Otel’in 27 Mart 2025 tarihinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangını üzerine bir rapor hazırladı. Bu raporda, geçmiş ve güncel yangın yönetmeliklerine göre uzun süre ihmal edilen önlemler ve ciddi eksiklikler açıkça ifade ediliyor. Otelin, 1986 yılında ruhsatlandırıldığı gerekçesiyle ‘mevcut bina’ sınıfına girmesi, yeni yönetmeliklere uygunluk sağlamadığı belirtiliyor. Ancak, 23 yıl boyunca ilave güvenlik önlemlerinin alınmadığı tespit edildi.

YANGIN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YETERSİZ

Raporda dikkat çeken bazı tespitler arasında, cephe kaplamalarının yanıcı malzemeden yapılması, iç kaplamalarda ahşap lambri kullanılması ve otelde sprinkler sisteminin bulunmaması yer alıyor. Ayrıca, sadece 2 adet yangın dolabı bulunması ve su deposunun boş çıkması da ciddi bir sorun olarak ön plana çıkıyor. Ana merdiven boşluğunun dumanla dolmasına neden olacak şekilde bacaya benzer bir şekilde çalıştığı ve acil çıkış yönlendirmelerinin yetersiz olduğu belirtiliyor. Oteldeki dedektörlerin yanlış yerleştirildiği, odalarda uyandırıcı sirenlerin bulunmaması ve duman tahliye sistemlerinin çalışmadığı da raporda yer alan diğer olumsuz bulgular arasında. Bu eksikliklerin yangının hızla yayılmasına ve can kaybına yol açtığı aktarılıyor.

DENETİM VE EĞİTİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

TMMOB, yangın güvenliği konusundaki eksikliklerin giderilmesi için tarafsız ve sıkı denetimlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Raporda, “Yangın güvenliği teknik çözümlerle sınırlı değildir; çalışanların eğitimi ve mevzuatın etkin uygulanması hayati öneme sahiptir.” şeklinde değerlendirmeler yapılmış olup, bu durum güvenlik standartlarının artırılması açısından gereken bir konu olarak öne çıkıyor.