Uluslararası Uzay İstasyonu Sorun Yaşıyor

Hindistan, Polonya ve Macaristan’ın yıllar sonra uzaya göndereceği ilk astronotların kiralık uzay uçuşu, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı endişeleri nedeniyle süresiz olarak ertelendi.

NASA’DAN AÇIKLAMA

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılması planlanan Axiom Mission 4’ün, Rus segmentinde kabin basıncını izlemek amacıyla ertelendiğini duyurdu. Ajans, istasyonda bulunan yedi astronotun güvende olduğunu ve diğer operasyonların etkilenmeyeceğini belirtti. Roscosmos’tan gelen açıklamada, istasyonun Rus bölümündeki sızıntının onarıldığı bilgisi verildi. Ancak henüz yeni bir fırlatma tarihi belirlenmedi.

DAHA ÖNCEKİ ERTELENMELER

Axiom Space tarafından düzenlenen görev kapsamında, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden fırlatması planlanıyordu. Ancak olumsuz hava koşulları ve roketle ilgili teknik sıkıntılar nedeniyle görev daha önce de ertelenmişti. Bu aksaklıkların ardından, ISS’teki basınç sızıntısı durumu gündeme geldi.

HAVA SIZINTISI ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Rus segmentinde görevli üç kozmonot, 2000 yılında fırlatılan Zvezda modülünün iç duvarlarını ve bağlantı tünelini inceleyerek bazı bölgeleri kapatıp sızıntı oranını ölçtü. NASA, müdahalenin ardından segmentin artık basıncı koruduğunu açıkladı.

HİNDİSTAN İÇİN TARİHİ ANI

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, bu görevde yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027’de planlanan Gaganyaan görevi için seçilen dört astronot adayından biri. Görev gerçekleşirse, ISS’ye gidecek ilk Hindistan Astronotu olacak.

GÜVENLİK RİSKLERİ DEVAM EDİYOR

NASA’nın denetim ofisine göre, Rus segmentinde beş yılı aşkın süredir devam eden çatlak ve hava sızıntıları önemli bir güvenlik riski oluşturuyor. NASA, ISS’i 2030’a kadar faaliyette tutmayı planlıyor. Sonrasında özel şirketlere ait istasyonların bu görevleri devralması bekleniyor. Axiom Space, bu alanda öncü şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor.

ELON MUSK’TAN ÇAĞRI

Ayrıca, SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda uzay istasyonunun iki yıl içinde emekliye ayrılması gerektiğini savundu. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, SpaceX bu görevlerden milyarlar kazanmasına rağmen istasyonun yörüngeden çıkarılmasının doğru olacağını ifade etti.