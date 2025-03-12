Ümit Davala’dan Galatasaray İçin Çarpıcı Yorum

ÜMİT DAVALA’DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Ümit Davala, Galatasaray’ın performansına ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme yaptı: “Galatasaray’ı yenecek takım yok şu anda ligde. Yenemezler. ‘Ölüsü yeter’ diyorum.” Davala, bu açıklamasını yalnızca Alanyaspor maçıyla sınırlı tutmadı. “Bu sadece Alanya değil, diğer takımlar da aynı şekilde” diyerek, sarı-kırmızılıların rakiplerine olan üstünlüğünü vurguladı. Davala’ya göre, Galatasaray kötü oynasa bile kazanma yeteneğiyle şampiyonluğa doğru ilerliyor.

Puan Kayıplarına Rağmen Avantaj Devam Ediyor

Davala, Galatasaray’ın bu sezon içinde yaşadığı puan kayıplarına karşın avantajını koruduğunu belirtti. “Puan kayıpları da oldu ama çok büyük yara açılmadı. İpler hala Galatasaray’ın elinde” diyen yorumcu, ligin son bölümüne girildiğini ve sarı-kırmızılıların bu süreci iyi yönettiğini ifade etti. “Kötü oynarken kazanmak güzel, bu seni şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırıyor” sözleriyle takımın istikrarına dikkat çekti.

FENERBAHÇE’YE ELEŞTİRİ

Ümit Davala, ezeli rakip Fenerbahçe’nin durumuna da değindi. “Galatasaray kötü ama Fenerbahçe’nin defansı daha da kötü” diyerek sarı-lacivertlilerin savunma zafiyetini eleştirdi. Bu durumun Galatasaray’ın lehine olduğunu ima eden Davala, ligin son haftalarına yaklaşırken bu iddiasıyla şampiyonluk yarışındaki rekabeti bir kez daha gündeme getirdi.