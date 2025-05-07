Ümit Karan Cezaevine Gönderildi

ÜMİT KARAN HAKKINDA DAVA AÇILDI

Eski futbolcu Ümit Karan’a, 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.’ya “basit cinsel saldırıda” bulunduğu gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden dolayı Karan’ın beraatine karar vermişti. Ancak İ.A.’nın avukatı, dosyaya itiraz etti.

BERAAT KARARI BOZULDU

İddialara göre, Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan’a ‘Sarkıntılık Düzeyinde kalan Basit Cinsel Saldırı’ suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Bugün Karan’ın Metris Cezaevi’ne gönderildiği de öne sürüldü.

TUTUKLU DEĞİLİM AÇIKLAMASI

Tutuklandığına dair çıkan söylentilerin ardından Ümit Karan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Karan, “2015’ten dosyam vardı, bugün avukatlarımla adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim.” şeklinde bilgi verdi.