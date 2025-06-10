Ümit Özdağ, Duruşma İçin Çağrı Yaptı

ÖZDAĞ’DAN DURUŞMA ÇAĞRISI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, avukatları aracılığıyla sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak, 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndaki mahkeme salonunda görülecek duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özdağ, açıklamalarında dikkat çekici ifadeler kullandı.

HUKUKSULUĞA DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan paylaşımda, “11 Haziran Çarşamba saat 10.30’da Silivri Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda, tutuklandıktan 142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım. Böylelikle Türk Ceza Kanunu 216. maddeden en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum. Ancak bütün Türkiye, Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor” ifadeleri yer aldı. Özdağ, ülkenin hukuksuzluk içinde yaşadığını vurgularken, “İktidara ayrı, hukuk muhalefete ayrı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye’de yaşamak dileği ile imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum” dedi.