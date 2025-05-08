Ümit Özdağ Hastaneye Sevk Edildi!

ÜMIT ÖZDAĞ HASTANEYE KALDIRILDI

Halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçundan tutuklu olan Ümit Özdağ, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Özdağ hakkında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa etme suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama süreci Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamış olsa da sanık Özdağ ve avukatı duruşmaya katılmadı.

SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşma için katılmayacaklarına dair mazeret dilekçesi sunduklarını ve Özdağ’ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini ifade etti. Bu nedenle duruşmanın ertelendiği bildirildi. Mahkeme, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz’a erteledi.

IDDIANAME DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Özdağ’ın 26 Şubat 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın açıklamasında, MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Özdağ, o dönemde milletvekili bulunuyordu ve dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020’de fezleke düzenlendi. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmemesi nedeniyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Özdağ’ın Meclisteki açıklamasıyla ilgili kanun kapsamında suç işlediğini bilmesi gerektiği vurgulandı ve şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini açıklaması da suç unsuru olarak değerlendirildi. Özdağ’a, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.