Ümit Özdağ’ın Tutukluluğu Mahkemece Onandı

ÜST MAHKEME BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Ümit Özdağ’ın avukatlarının yaptığı “tutukluluğa itiraz” başvurusu, üst mahkeme tarafından reddedildi. Zafer Partisi, Özdağ’ın Silivri Cezaevi’ne nakledildiğini duyurdu. Özdağ, cezaevinden gönderdiği mesajda, mücadelesine hapishanede de devam edeceğini ifade ederek, “Atatürk’ün askeriyim. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i sonuna kadar koruyacağım. Mücadeleye hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem Kaşif Kozinoğlu gibi bir suikaste uğramaktır. Türk milletinden ricam, Zafer Partisi’ne sahip çıkmasıdır” dedi.

SUÇLAMALAR VE SALIŞTIRMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşma nedeniyle Özdağ hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, Özdağ’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından serbest bırakırken, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti. Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının yaptığı suç duyurusunun ardından, soruşturma dosyasına Özdağ’ın bazı sosyal medya paylaşımlarının eklendiğini bildirdi.

TEPKİLERİN YÜKSELİŞİ

Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması ve tutuklanması, siyasette büyük yankı uyandırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimleri devam ediyor. Erdoğan siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve sandığı getirsin” şeklinde konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu tutuklama yargıya siyasetin müdahalesidir. Millet iradesi eninde sonunda kazanacaktır” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasi bir araç olarak kullanılması tehlikelidir” açıklamasında bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bu davanın savcısı Erdoğan’dır. Türkiye’de artık milliyetçiler, Atatürkçüler ve demokratlar birleşmek zorundadır” ifadelerini kullandı. Zafer Partisi, Özdağ’ın yerine Mehmet Ali Şehirlioğlu’nu genel başkan vekili olarak görevlendirdi.

Ümit Özdağ, Antalya’daki Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda şu sözleri sarf etti: “Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah’la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladı. Deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı.” Ayrıca, “Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak etti. Milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu’ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etti. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir” dedi. Özdağ, bu sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin, “Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım” açıklamasını yaptı.

HUKUKU DİNLENDİREN TEPKİLER

Türkiye Barolar Birliği, Özdağ’ın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu ifade eden bir açıklama yayımladı. “Bulunduğu makam itibarıyla ifadeye çağırılabileceği açık olan bir siyasetçi için, kaçma şüphesi bulunmadığı halde gözaltı kararı verilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Bu, Anayasa’ya aykırı bir uygulamadır,” denildi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Özdağ’ın ikametgahının Ankara olmasına rağmen soruşturmanın İstanbul’da yürütülmesine ve bu durumun “sıkıyönetim dönemlerini hatırlattığına” dikkat çekti.

ULUSLARARASI DESTEK

Hollanda’da aşırı sağcı lider Geert Wilders, Ümit Özdağ’a sosyal medya üzerinden destek verdi ve “Ümit Özdağ’ı destekliyorum” mesajını paylaştı. Bu açıklama, Özdağ’ın tutuklanmasına yönelik uluslararası düzeyde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.