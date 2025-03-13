Ümitcan Uygun: ‘Aleyna Çakır’ı Darp Etmedim’

ODAK NOKTASI: DAVA SÜRECİ

Ankara’da bilinen ‘Aleyna Çakır’ ismiyle Sema Esen’in (21) 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulunmasıyla ilgili dava süreci başladı. Esen’in sevgilisi Ümitcan Uygun, “İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” ile “Eziyet etme” suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Dava, Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor ve ilk duruşmada sanık Ümitcan Uygun suçlamaları kabul etmezken, Esen’in ailesi ve tanıkların ifadeleri oldukça etkileyici oldu.

ÜMITCAN UYGUN’UN SAVUNMASI

Cezaevindeki Ümitcan Uygun, duruşmada yaptığı savunmada, “Olay günü arkadaşımın asker eğlencesine gidecektik, Sema’yı götürmek istemedim, bu yüzden tartıştık. Telefonumu uçak moduna aldım. Dosyadaki video, olaydan önce çekildi. Sema ile karı-koca gibi yaşıyorduk, her çift gibi sözlü tartışmalarımız oldu ama darp olmadı. Astım hastasıydı, bayıldığı için öyle bir görüntü var. Ailem onu kabul etmeyince rest çekip onunla yaşadım” dedi. Uygun, mahkemenin takdirine bırakacağını da ifade etti.

AİLEDEN ÇARPICI İFADELER

Sema Esen’in annesi Hatun Esen, duyduğu acıyı gözyaşlarıyla dile getirerek, “Ben anneyim, yavrumu ellerimle yıkadım. Her yeri mosmordu. O toprakta çürüyor, bu da hapiste çürüsün. Mezarının açılmasını istiyorum, sonuna kadar şikayetçiyim” şeklinde konuştu. Baba Mehmet Esen, “En ağır cezayı alsın. Sürekli tehdit ediliyoruz, Erol Uygun ‘Dişlerinizi sökeriz’ diyor. Allah canımı alana kadar şikayetçiyim” diyor. Ağabey Himmet Esen ise, “Karı-koca hayatı diyor ama eziyet etti, çalıştırıp parasını yedi. Bu delikanlılığa sığar mı?” diyerek tepkisini ifade etti.

TANIKLARIN IŞIĞINDA GERÇEKLER

Komşu L.K., Sema’nın yaşadığı durumu şöyle anlattı: “Binaya taşındıklarında bağırma ve dövme sesleri duymaya başladım. Aleyna, ‘Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar’ diye bağırıyordu. Bana ‘Ne yapmalıyım?’ diye sordu, ‘Gitmen lazım’ dedim. ‘Merdivenden inme, seni atar’ diye uyardı. Telefonuna el koyduğu için benden yedek telefon istedi.” Diğer bir tanık M.G. da, “Ümit, Sema’yı döverdi. İş çıkışında elinden zarfını alırdı, kollarında ve bacaklarında morluklar görüyordum” ifadesini kullandı.

Ümitcan’ın ağabeyi Birol Uygun, “Aleyna ile çok yakındılar. İntihar etmesini istese evlenmeyi düşünmezdi” dedi. Arkadaşı B.G. ise, “Evlenmeyi planlıyorlardı, araları iyiydi. Darba şahit olmadım” diyerek sanığı savundu.

MAHKEME KARARLARI VE ERTELEME

Mahkeme, Esen’in öldüğü dairede yeniden keşif talebini reddetti. Müştekilerin yeni tanık dinlenmesi talebi kabul edilirken, Ümitcan Uygun’un 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyasının eklenmesine karar verildi. Kamera kayıtlarının eklenmesi talebi ise reddedildi ve duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.

ADALET ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Sema Esen’in ölümü ile ilgili davanın başlaması, tanık ifadeleri ve ailenin yaşadığı acı ile devam ediyor. Ümitcan Uygun’un suçlamaları reddetmesi gerilimi artırırken, mahkeme süreci kamuoyunun dikkatinde. Esen ailesi, “Hak yerini bulsun” diyerek adalet arayışını sürdürüyor.