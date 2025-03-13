Ümitcan Uygun: “Darp Etmedim, Tartıştık”

DAVANIN BAĞLANTILARI

Ankara’da ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’in (21) 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulunmasıyla ilgili dava süreci başladı. Esen’in sevgilisi Ümitcan Uygun, “İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” ile “Eziyet etme” suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen ilk duruşmada, sanık Ümitcan Uygun suçlamaları reddederken, Esen’in ailesi ve tanıkların etkileyici ifadeleri mahkemeye damgasını vurdu.

ÜMITCAN UYGUN’UN AÇIKLAMALARI

Cezaevinde bulunan Ümitcan Uygun, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. “Olay günü arkadaşımın asker eğlencesine gidecektik, Sema’yı götürmek istemedim, bu yüzden tartıştık. Telefonumu uçak moduna aldım. Dosyadaki video, olaydan önce çekildi. Sema ile karı-koca gibi yaşıyorduk, her çift gibi sözlü tartışmalarımız oldu ama darp olmadı. Astım hastasıydı, bayıldığı için öyle bir görüntü var. Ailem onu kabul etmeyince rest çekip onunla yaşadım.” dedi. Uygun, mahkeme tarafından nasıl bir karar verileceğini beklediğini belirtti.

AİLENİN GÖRÜŞLERİ

Sema Esen’in annesi Hatun Esen, gözyaşları içinde isyan etti. “Ben anneyim, yavrumu ellerimle yıkadım. Her yeri mosmordu. O toprakta çürüyor, bu da hapiste çürüsün. Mezarının açılmasını istiyorum, sonuna kadar şikayetçiyim.” şeklinde açıklamada bulundu. Baba Mehmet Esen, “En ağır cezayı alsın. Sürekli tehdit ediliyoruz, Erol Uygun ‘Dişlerinizi sökeriz’ diyor. Allah canımı alana kadar şikayetçiyim,” ifadelerini kullandı. Ağabey Himmet Esen ise, “Karı-koca hayatı diyor ama eziyet etti, çalıştırıp parasını yedi. Bu delikanlılığa sığar mı?” diyerek tepki gösterdi.

TANIKLARIN ŞOKE EDİCİ İFADELERİ

Esen’in yaşadığı eziyeti anlatan komşu L.K., “Binaya taşındıklarında bağırma ve dövme sesleri duymaya başladım. Aleyna, ‘Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar’ diye bağırıyordu. Bana ‘Ne yapmalıyım?’ diye sordu, ‘Gitmen lazım’ dedim.” diyerek yaşananları ifade etti. Bir diğer tanık M.G. ise, “Ümit, Sema’yı döverdi. İş çıkışında elinden zarfını alırdı, kollarında ve bacaklarında morluklar görüyordum,” dedi.

Ümitcan Uygun’un ağabeyi Birol Uygun, “Aleyna ile çok yakındılar. İntihar etmesini istese evlenmeyi düşünmezdi,” ifadelerini kullandı. Arkadaşı B.G. ise, “Evlenmeyi planlıyorlardı, araları iyiydi. Darba şahit olmadım,” diyerek sanığı savundu.

MAHKEME SÜREÇLERİ VE ERTELEMELER

Mahkeme, Esen’in öldüğü dairede yeniden keşif talebini reddetti. Müştekilerin yeni tanık dinlenmesi talebi kabul edilirken, Ümitcan Uygun’un 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyasının eklenmesine karar verildi. Ancak kamera kayıtlarının dosyaya kazandırılması talebi reddedildi ve duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

ADALET ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Sema Esen’in ölümüyle ilgili dava, tanıkların çarpıcı ifadeleri ve ailenin adalet çığlığıyla başladı. Ümitcan Uygun’un suçlamaları reddetmesi, mahkemede gerginliği artırdı. Mahkeme süreci, kamuoyunun dikkatli gözlemleri altında ilerliyor. Esen ailesi, “Hak yerini bulsun” diyerek adalet arayışlarını sürdürecek.