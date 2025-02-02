Ümraniye’de İki Minibüs Şoförü Yarıştı

YARIŞAN İKİ MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA

Ümraniye’de meydana gelen bir olayda, iki minibüsün şoförü arasında gerçekleşen yarış sırasında hamile bir yolcu, “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım” diyerek minibüsten inmek istedi. Bu esnada, başka bir müşteri şoförleri kayda alarak tepkisini gösterdi. Olayın ardından polis, iki şoförü gözaltına aldı. Her iki şoföre toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alındı ve araçları trafikten men edildi.

OLAYIN GELİŞİMİ VE GÖZALTILAR

Olay, Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarış yapmaya başladı. Kırmızı ışığı geçtikleri ve yaya geçidinde durmadıkları öne sürüldü. Minibüslerden birinde bulunan hamile yolcu, durumu öğrenir öğrenmez, “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım” diyerek korkuyla araçtan inmeye çalıştı. O esnada başka bir yolcu, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.



ŞOFÖRLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından görüntülerden minibüslerin plakalarını tespit etti. İncelemeler sonucunda, 34 M 3527 plakalı minibüs şoförünün Ramazan K. (35), diğer araçtaki şoförün ise Doğukan E. (40) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şoförlerin ifadeleri alındı ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçlamasıyla adli işlemler gerçekleştirildi.

CEZA VE YASAL İŞLEMLER

Her iki şoföre, Karayolları Trafik Kanunu’na göre çeşitli maddelerden dolayı toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası kesildi. Bu maddeler arasında “Büyükşehir Belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak”, “Yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak”, “Taşıt yolunda duraklamak”, “Fazla yolcu almak”, “Yayaların trafiğini engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak”, “Saygısızca araç kullanmak” ve “Emniyet kemeri kullanmamak” yer aldı. Şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alındı ve araçları trafikten men edildi. İşlemleri tamamlanan iki şoför, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.