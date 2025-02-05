Ümraniye’de Telefonla İşkence Ortaya Çıktı

ÜMRANİYE’DE İDDİA EDİLEN İŞKENCE OLAYI

Ümraniye’de ortaya çıkan bir olay, aldatılan bir kadının eşine, eşinin sevgilisine ve ortağına işkence yaptırması iddiasıyla gündeme geldi. Bu durum, bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme sırasında belirlendi. Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda işkence görüntüleri tespit ederek soruşturmayı derinleştirdi.

GÖZALTILAR VE TECİZ İDDİALARI

Polis ekipleri, Ümraniye’de bir iş yerinde yapılan silahlı saldırının faillerini araştırmaya başladı ve Serhat Ö. isimli şüpheliyi belirledi. Serhat Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemeler, 2 erkek ve 1 kadına işkence yapıldığına dair görüntülerin ortaya çıkmasına yol açtı. Ekipler, bu görüntüleri analiz ederek soruşturmayı genişletti.

Yapılan araştırmalar neticesinde Mehtap Y. isimli kadının, eşinin kendisini aldattığını öğrenerek Serhat Ö. ile iletişime geçtiği, ardından eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırttığı bildirildi. Kaçırılan kişiler, şüpheliler tarafından dakikalarca işkenceye maruz kalmış ve aynı zamanda cinsel tacizde bulunulmuş. Bu olaylar cep telefonuyla görüntülenmiş.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar neticesinde kaçırma ve işkence olayına karışan 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında aldatılan eş Mehtap Y., kızı Defne Y. ve diğer şüpheliler yer aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmeler, olayın ciddiyetini ve toplumsal etkilerini artırıyor.