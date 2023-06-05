Instagram’da yüzbinlerce takipçisi olan ve çektiği fotoğraflarla ve kaydettiği videolarla dikkat çeken Umut İlkaya, Dubai’de Filmfare tarafından düzenlenen etkinlikte yılın en iyi fotoğraf etkileyicisi (influencerı) seçildi. Yarışmada dereceye girenler, insanların internet üzerinden verdiği anketler ile belirlendi.

İlkaya, seyahat içerikleriyle milyonlarca kişiye ilham veriyor. Ünlü influencerın takipçileri, onun gözünden dünyayı keşfetmekten keyif alıyor.

İlkaya, aldığı ödül hakkında yaptığı açıklamada “Dürüst olmak gerekirse, ben sadece yapmak istediklerimi yapıyorum ve iyi bir takipçi kitlesi edindim. İnsanların benimle bağlantı kurmasından, onlara yardımcı olmaktan ve paylaşımlarımın onlara ilham vermesinden gerçekten mutluyum. Bunun ödüllendirilmesi motivasyonuma önemli katkı veriyor. Marifet iltifata tabidir. Bu ödül, aldığım diğer ödüller gibi yeni içeriklerin oluşmasında motivasyon kaynaklarımdan birisi olacak.” diye konuştu.