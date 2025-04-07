Umut Yılmaz CHP’den ayrıldı

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

CHP’li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partisinden istifa etti. Son haftalarda partisiyle uyumsuz bir süreç geçiren Yılmaz’ın adı, AK Parti ile birlikte anılıyordu. Alınan bilgilere göre, Yılmaz, e-devlet üzerinden istifasını gerçekleştirdi.

TUTUKLAMALARDAN SONRA SESSİZ KALDI

Umut Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı 19 Mart tarihinden itibaren partisi hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmaktan kaçındı. Ayrıca, tutuklu bulunan diğer belediye başkanlarıyla ilgili de sessiz kaldığı görüldü. CHP, Gaziantep’te 30 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirerek 1 milyon nüfuslu Türkiye’nin en büyük altıncı ilçesi olan Şehitkamil Belediyesi’ni kazanmıştı.

Umut Yılmaz’ın bundan sonraki süreçte bağımsız olarak mı devam edeceği yoksa AK Parti’ye geçiş yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.