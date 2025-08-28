Üniversite Hastaneleri Entegre Ediliyor

BAKAN MEMİŞOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Bakan Memişoğlu, Uşak’taki ziyaretleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak adına devam eden çalışmalar bulunduğunu ifade ederek, üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu sisteminin eklendiğini açıkladı.

PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR

Memişoğlu, “Pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz.” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, “Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.” dedi.

MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA YOLU

MHRS üzerinden 7/24 hastane randevu almak olabiliyor. “ALO 182” üzerinden günün her saati telefon ile randevu almak mümkün. Ayrıca internet üzerinden randevu almak da mümkün. Bunun için MHRS web sitesini ya da MHRS mobil uygulamasını kullanmak yeterli. MHRS’nin internet sitesinde Randevu Al bölümüne giderek T.C. kimlik numarası ve şifre girişi yapmak yeterli. Sonrasında randevu bilgilerini girerek randevu oluşturulabiliyor.