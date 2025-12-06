Üniversite Öğrencilerine ÖTV’siz Teknoloji Ürünü Dönemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni düzenleme, üniversite öğrencilerinin teknoloji ürünlerine erişiminde köklü değişiklikler yapmayı amaçlıyor. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, öğrenciler Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden daha geniş alet ve ürün yelpazesinden yararlanabilecek. Mevcut düzenlemeye göre, üniversite öğrencileri yalnızca fiyatı 9 bin 500 TL’yi geçmeyen yerli üretim akıllı telefon, bilgisayar ve tablet modellerini vergiden muaf satın alabiliyordu. Ancak bu durum öğrencilerin seçimlerini yerli ürünlerle sınırlı bırakıyordu.

YERLİLİK ŞARTI KALKIYOR

Yeni düzenlemede en dikkat çekici değişiklik yerli üretim şartının tamamen kaldırılması. Eğer Meclis’ten onay alırsa, öğrenciler artık marka ve menşe ayırımı gözetmeksizin, iPhone’dan Samsung’a, PlayStation’dan Xbox’a kadar birçok teknolojik ürünü ÖTV’siz olarak satın alabilecek. Ancak bu muafiyetten faydalanabilmek için tek bir şart mevcut: Alınan ürünlerin en az iki yıl boyunca kullanılması gerekecek. Bu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, teknolojik ürünlerin fiyatlarında beklenen indirimler üzerine hesaplamalar yapıldığı belirtildi.

ÖTV’SİZ FİYAT LISTELERİ YAYINLANACAK

Yeni düzenleme ile birlikte, model bazlı ÖTV’siz fiyat listeleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Şu an için bazı ürünlerin fiyatları ise şöyle sıralanıyor: iPhone 17 Pro, ÖTV’li olarak 107 bin 999 TL, ÖTV’siz fiyatı ise 71 bin 999 TL. iPhone 17, ÖTV’li 77 bin 999 TL, ÖTV’siz 51 bin 999 TL, iPhone Air ise ÖTV’li 97 bin 999 TL, ÖTV’siz 65 bin 332 TL. Samsung Galaxy S25 Ultra’nın ÖTV’li fiyatı 93 bin 499 TL, ÖTV’siz 62 bin 332 TL, Samsung Galaxy S25’in ÖTV’li fiyatı 61 bin 499 TL, ÖTV’siz fiyatı ise 40 bin 999 TL. PlayStation 5 Pro (2 TB) ÖTV’li olarak 59 bin 999 TL, ÖTV’siz fiyatı ise 49 bin 999 TL.

