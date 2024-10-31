YENİ DÜZENLEME 2025’TE UYGULAMAYA GİRECEK

Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören 25 yaş altı üniversite öğrencilerine yönelik bireysel emeklilik sistemi (BES) ile ilgili olan düzenleme 2025 yılında hayata geçirilecek. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, iç tasarrufların artırılması ve bu tasarrufların öncelikli sektörler ile üretken alanlara yönlendirilmesi amacıyla BES ile birlikte çeşitli adımlar atılacak. Program çerçevesinde, otomatik katılım sisteminin (OKS) işveren katkısı ile birlikte bir ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek olan tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) oluşturulacak. Bu noktada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından geliştirilecek olan TES modelinin BES Danışma Kurulu ile istişare edilmesi ve kamu ile özel sektör paydaşlarının sugestõesının alınması planlanıyor. Ayrıca, OKS’deki fon çeşitliliği artırılacak ve BES’teki kesintilerin sadeleştirilmesi hedeflenecek.

ÖĞRENCİLER İÇİN TEŞVİK PROGRAMLARI HAZIRLANIYOR

12. Kalkınma Planı’na uygun bir şekilde, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altındaki öğrencilerin BES katılımlarını teşvik eden uygulamalar hayata geçirilecek. SEDDK’nın “üniBES” olarak adlandırdığı proje kapsamında oluşturulacak model, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SEDDK temsilcileri tarafından oluşturulacak BES Danışma Kurulu ile birlikte geliştirilecek. Aynı TES’te olduğu gibi, üniBES projesinde de danışma kurulunda oluşturulan modele ilişkin kamu ve özel sektör görüşlerinin alınarak sürecin ilerletilmesi amaçlanıyor.

FINANSAL OKURYAZARLIĞI ARTIRICILIK HEDEFİ

Finansal okuryazarlığın artması ve daha geniş bir kitleye yayılması amacına ulaşmak için aile bütçesi yönetimi, tasarruf ve yatırım araçları ile risk yönetimi konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanacak. Bu kapsamda, SPK bünyesindeki eğitim seminerlerine katılan üniversite öğrencilerine finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor. Ayrıca, üniversitelerin düzenlediği kariyer günlerinde de finansal okuryazarlık ile ilgili bilgilendirme yapılacak, yatırım araçlarının tanıtımı sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SPK arasında imzalanacak iş birliği protokolü ile bakanlık bünyesindeki eğiticilere eğitim verilecek, tüm eğitim elektronik ortamda ücretsiz olarak sunulacak.

DİJİTAL PLATFORM VE EĞİTİM İMKANLARI SUNULACAK

Finansal okuryazarlığın yükselmesi için sosyal medya platformlarıyla entegre bir yapı kurularak hedef kitleye özel, etkileşimli ve kolay anlaşılır içerikler hazırlanacak. Gençlerin ve çocukların tasarruf ve yatırım konularındaki bilinç düzeylerinin artırılması için sosyal medya ve diğer iletişim araçlarından faydalanılacak. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik öğretici etkinlikler de düzenlenecek. Ayrıca, finansal bilginin yaygınlaştırılması için Finans Akademisi ve Sermaye Piyasaları ve Finans Lisesi kurulacak. Bu planlanan uygulamalar ile, 2023’te yüzde 26,6 olan yurt içi tasarruf oranının 2024’te yüzde 27’ye çıkması bekleniyor. 2025 yılında ise özel kesim tasarruf oranının yüzde 26,8’e ulaşması ve BES katılımcı sayısının 17,6 milyon olması hedefleniyor.