Üniversitede 97 Sözleşmeli Personel Alınacak

KAMU KURUMLARINDA YENİ İSTİHDAM İLANI

Kamu kurumlarında istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar için yayımlanan ilanlar devam ediyor. Bu kapsamda Harran Üniversitesi tarafından yayınlanan bir ilan ile üniversite bünyesine 97 (doksan yedi) adet sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. İşte ilan detayları…

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DETAYLAR

Üniversite bünyesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak toplamda 97 (doksan yedi) adet sözleşmeli personel alınacak. İlanla ilgili gereken bilgiler aşağıda yer alıyor.

Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlara ek olarak, 657 Sayılı Kanun’un 48/A maddesinde belirtilen genel şartları da taşımaları gerekiyor. Adaylarda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gerekiyor. Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf olmuş ya da tecilli olmaları şart. Ayrıca, adayların sağlık durumu da görevini devamlı yapmasına engel olmamalıdır. KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE PUAN KAYNAKLARI

Tercih edilecek pozisyona ilişkin öğrenim düzeyinden mezuniyet şartı aranacak. Başvuru tarihi itibariyle, aranan nitelikleri taşımak ve bunları belgelendirmek gerekiyor. Adaylardan lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, önlisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzerinde puan almak şartı bulunuyor. Ayrıca, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekiyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, e-Devlet üzerinden “Harran Üniversitesi Rektörlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri ise 31 Ocak 2025 tarihinden başlayarak 14 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 31.01.2025

Son Başvuru Tarihi: 14.02.2025

Başvuru Ekranı ve İlan Detayları: [Harran Üniversitesi](https://personel.harran.edu.tr/tr/haber/27359/sozlesmeli-personel-alim-ilani/)