Üniversiteler Farklılaşmalı, Kopya Olmamalı

KARSLILARA MÜJDEYİ VERDİ

Kars’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kafkas Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplu açılış törenine katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksek Okulu Kompleksi, Diş Fakültesi Hastanesi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nın toplam yatırım bedelinin güncel maliyetle 1 milyar liranın üzerinde olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Dünyamız teknolojik yeniliklerle hızla değişirken değişime ayak uyduran ve onu doğru yöneten ülkeler, küresel rekabette öne çıkmaktadır. Biz de Türkiye olarak bu dönüşümün dışında kalmadık. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, üniversitelerimizle, tüm kurumlarımızla ve özel sektörümüzle süreci iyi okuyarak fırsata çevirme gayreti içinde olduk.” dedi.

Yılmaz, sözlerine devam ederek Türkiye’nin güçlü akademik altyapısı, donanımlı insan kaynağı ve jeopolitik avantajlarıyla dünya sahnesinde iddialı bir konumda olduğunu vurguladı. “Bilimin ve teknolojinin kalkınmadaki hayati rolünün farkında olarak, eğitimde ve Ar-Ge’de güçlü adımlar attık, yatırımlar gerçekleştirdik.” diyen Yılmaz, üniversiteleri ülkenin dört bir yanına yayarak yükseköğretimde ihtisaslaşmayı ve güçlü bir akademik performansı teşvik ettiklerini belirtti. Bugün 208’e yükselen üniversite sayısıyla Türkiye’nin her köşesinde bilimsel çalışmaların önünün açıldığını söyledi. “Ancak şu noktayı da vurgulamak isterim; 200’ün üzerinde üniversitemiz var, bunların birbirinin kopya üniversiteler olmasını istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin farklılaşmasını beklediklerini söyleyen Yılmaz, “Üniversiteler içinde bulundukları bölgeye göre, koşullara göre, kendilerini farklılaştırdıklarında, ihtisaslaştırdıklarında çok daha etkili bir güce dönüşüyorlar.” dedi. Her bir üniversitenin öne çıkan unsurlarıyla Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmasını beklediklerini belirtti. Akademik kapasitenin artışı ile üretilen bilginin kalitesi ve etkisinin de yükseldiğini kaydetti. “Bundan 22 yıl önce Türkiye’de yılda yaklaşık 9 bin bilimsel makale üretilirken, bugün bu rakam 49 bine yaklaşmış durumda” diyen Yılmaz, Türkiye’nin dünya genelinde en çok bilimsel yayın yapan ülkeler arasında 22’nci sıradan 14’üncü sıraya yükseldiğini belirtti. “Hedefimiz olan ilk 10 ülke arasına girmeye oldukça yaklaşmış durumdayız.” şeklinde konuştu. Ancak Yılmaz, “Sadece bilim üretmek yetmez.” diyerek üniversitelerin kaliteli eğitim vermesinin yanı sıra insanlığın ürettiği bilginin üzerine yeni bilgi inşa etmeleri gerektiğini ifade etti. “Üretilen bilginin sanayiye, üretime ve yerelden kalkınmaya katkı sağlaması önemli” şeklinde sözlerini tamamladı.