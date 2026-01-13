Üniversitelerde 3 Yılda Mezuniyet Düzenlemesi Geliyor

ÜNİVERSİTE MEZUNİYET MODELİ DEĞİŞİYOR

Üniversitelerde yıllardır gündemde olan 3 yıllık diploma süreci hakkında çalışmalar devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mezuniyet modelini yeniden şekillendiriyor. Yeni düzenlemeye göre, akademik takvim, 12-14 haftalık dönemlerle 3 sömestrden oluşacak ve ağustos ayı itibarıyla tamamlanacak.

İSTİHDAM FIRSATLARI ARTIYOR

Yeni sistemin özellikle sosyal bilimler, iletişim, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak tıp fakülteleri bu düzenlemenin dışında tutuluyor. Bu değişiklikle öğrencilerin yurt dışında yüksek lisans programlarına kabul edilme süreçlerinin hızlandırılması ve iş gücüne daha erken katılım sağlamaları amaçlanıyor. Fakat uzmanlar, bu durumun öğrencilerin sosyal gelişimi için bazı sorunlar doğurabileceğini belirtiyor.

YAZ TATİLİ KISALACAK

Eğitim uzmanı Nazik Kösegil, mevcut eğitim sisteminin güz ve bahar dönemlerini kapsayan toplamda 5 aylık bir dilimden oluştuğunu ifade etti. Kösegil, yeni düzenleme ile bu dönemlerin 3 aya düşürülüp, güz, bahar ve yaz dönemi olarak yeniden yapılandırılacağını ve yaz tatilinin 2-2,5 ay olan süresinin bir aya indirilmesinin planlandığını aktardı. Gençlerin erken yaşta iş hayatına adım atmaları için böyle bir değişikliğin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

