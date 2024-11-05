“Üniversiteli Gençler İçin Ar-Ge Yarışması”

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053” Üniversiteler Arası Ar-Ge Projeleri Fikir Yarışması’nın ikincisinin başvuru süreçlerinin başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Kazananlara 5 kategoride toplam 1 milyon 625 bin lira ödül vereceğiz. Değerlendirme kurulunun belirlediği alanlarda ayrıca mansiyon ödülü de verilecek” ifadesini kullandı. Yarışmanın başvuru süreci 31 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek.

KATEGORİLER VE ÖDÜLLER

Bakan Uraloğlu, yarışmanın karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve uzay, haberleşme olmak üzere 5 farklı kategoride düzenlendiğini belirtti. Her kategoride birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira, üçüncüye ise 75 bin lira ödül verileceğini ifade etti. Uraloğlu, toplamda 1 milyon 625 bin lira ödül dağıtılacağını ve ayrıca mansiyon ödüllerinin de mevcut olduğunu ekledi.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU İMKANI

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını fikiryarismasi.uab.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecek. Bakan Uraloğlu, “1 Kasım 2024’te başlayan başvuru süreci 31 Ocak 2025’te sona erecek” bilgisi verdi.

GENÇLERİN KATKISI VE GELECEK HEDEFLERİ

Bakan Uraloğlu, bu tür yarışmaların gençlerin bilimsel ve teknik projelerde aktif olmalarını sağlayacağını söyleyerek, “Türkiye’nin 2053 hedeflerine ulaşmasında gençlerimizin katkısı büyük olacak, onların yenilikçi fikirlerine alan açıyoruz. Yarışma, stratejik alanlarda gençlerimizin vizyoner fikirlerini hayata geçirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor” dedi.