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Ünlü Çiftin Ayrılığı ve Yeni İlişki

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BOŞANMA SÜRECİ SAKİNLİKLE GEÇTİ

Sonrasında, sessiz bir şekilde ve ünlüler dünyasında sıklıkla görüldüğü gibi herhangi bir çatışmaya girmeden boşandılar. Her biri kendi yoluna devam etti. Bu ünlü çiftten erkek olan ise, bir süredir yeni bir aşk iddiasıyla gündemde bulunuyor. Hatta bu durum, artık söylentilerin çok ötesine geçmeyi başardı.

AŞK İDDİALARI GÜNDEMDE

Tek kalan şey, ikilinin el ele kamuoyunun önüne çıkması oldu. Müzikalde aynı sahneyi paylaşarak tanışan bu çiftle ilgili çıkan dedikoduların sona erecek gibi görünmediği ifade ediliyor.

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